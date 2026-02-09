https://news.day.az/officialchronicle/1814994.html

Президент Ильхам Алиев: Я всегда говорил, что Азербайджан никогда не станет ареной противостояния – он будет пространством сотрудничества

Расширяется и география наших международных отношений. Документы, соглашения и декларации о стратегическом партнерстве были подписаны со многими странами. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с делегацией Торговой палаты США.