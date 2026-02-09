Американские военные захватили танкер в Индийском океане

Военнослужащие Соединённых Штатов Америки захватили в Индийском океане танкер, перевозивший сырую нефть и находившийся под санкциями.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Пентагона в социальной сети X.

По данным Пентагона, судно осуществляло деятельность с нарушением санкционного режима США. Уточняется, что американские военные захватили танкер "Aquila II". Операция была проведена в зоне ответственности Командования Индо-Тихоокеанского региона ВМС США.