https://news.day.az/society/1814742.html Потрясающие кадры Джидыр дюзю - ВИДЕО Управление государственного заповедника города Шуша поделилось потрясающими кадрами Джидыр дюзю. Как передает Day.Az, кадры опубликованы на странице Управления. Представляем вашему вниманию данное видео:
Потрясающие кадры Джидыр дюзю - ВИДЕО
Управление государственного заповедника города Шуша поделилось потрясающими кадрами Джидыр дюзю.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы на странице Управления.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре