Смартфон от Trump Mobile впервые показали «вживую»

Показанный образец заметно отличается от ранее представленных рендеров. В 2025 году смартфон Трампа внешне напоминал флагманские модели iPhone, а позже устройства серии Samsung Galaxy Ultra. Текущая версия не копирует дизайн ни одного из крупных брендов. При этом фирменные элементы, такие как золотистая отделка и изображение американского флага, сохранились. Журналисты также обратили внимание на несимметричное расположение камер.

Несмотря на контакт с руководителями Trump Mobile, информации о характеристиках по-прежнему немного. Известно, что смартфон получит чип Snapdragon 7-й серии, аккумулятор емкостью 5000 мАч и накопитель на 512 ГБ. Основная камера заявлена на 50 Мп. Она, судя по фото, может быть дополнена вспомогательными объективами.

По словам представителя компании Эрика Томаса, по совокупности характеристик T1 "сопоставим с флагманскими смартфонами стоимостью свыше $1000". В то же время сроки выхода устройства и его окончательная розничная цена пока не раскрываются. Ранее сооснователь Trump Mobile Дон Хендрикс сообщил, что пользователи, внесшие депозит в $100, в итоге заплатят $499 за устройство.

В компании заявили о планах "перезапуска" проекта T1 и пообещали раскрыть дополнительные детали в ближайшие недели.