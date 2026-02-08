Переговоры между Ираном и США стали шагом вперёд

Переговоры между Ираном и США, организованные при сотрудничестве дружественных стран региона, стали шагом вперёд.

Как передает Day.Az, об этом президент Ирана Масуд Пезешкиан написал на своей странице в социальной сети X.

По его словам, диалог, направленный на мирное решение вопросов, всегда был стратегией Ирана.

Пезешкиан также отметил, что логичная позиция Ирана по ядерному вопросу является его правом, закреплённым в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

"Иран всегда отвечает уважением на уважение, но не подчиняется насилию", - подчеркнул он.

Отметим, что 6 февраля в столице Омана Маскате между Ираном и США состоялись переговоры по иранской ядерной программе. Стороны договорились о продолжении переговоров.