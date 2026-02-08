Ученые нашли горячие зоны, влияющие на магнитное поле Земли

Геофизики выяснили, что устойчивость магнитного поля Земли во многом зависит от двух гигантских горячих областей на границе ядра и мантии.

Как передает Day.Az, результаты исследования приводит портал The Conversation.

Ученые проанализировали древние вулканические породы возрастом до 250 млн лет и обнаружили, что направление магнитного поля зависело не только от широты, но и от долготы формирования пород. Это объясняется влиянием горячих зон под Африкой и Тихим океаном, где тепло от ядра проходит медленнее, чем в других частях мантии.

Симуляции показали, что такие "тепловые изоляторы" стабилизируют движение расплавленного железа во внешнем ядре и помогают поддерживать устойчивость магнитного поля Земли на протяжении сотен миллионов лет.

По словам авторов исследования, эти области фактически "экранируют" магнитное поле, обеспечивая защиту планеты от космического излучения.