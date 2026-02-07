Мисли Премьер-лига: расписание матчей и судейские назначения
Обнародованы судейские назначения на матчи 19-го тура Мисли Премьер-лиги.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Профессиональной футбольной лиги, тур откроется матчем между "Сабахом" и "Араз-Нахчываном", который обслужит Турал Гурбанов. Заключительную встречу тура "Нефтчи" - "Габала" доверили Алияру Агаеву.
Азербайджанская Премьер-лига
Второй круг, 19-й тур
8 февраля
16:00 "Сабах" - "Араз-Нахчыван"
Судьи: Турал Гурбанов, Асиман Азизли, Муслим Алиев, Али Алиев
VAR: Раван Гамзазаде
AVAR: Эмин Алиев
Инспектор судей: Зохраб Гадиев
Представитель АФФА: Эльчин Мамедов
Банк Республика Арена
18:30 "Сумгайыт" - "Зиря"
Судьи: Ингилаб Мамедов, Рахиль Рамазанов, Теймур Теймурув, Алик Юнусов
VAR: Рауф Джабаров
AVAR: Камран Алиев
Инспектор судей: Амрах Ибрагимов
Представитель АФФА: Анар Шыхалиев
Городской стадион Сумгайыта имени Мехди Гусейнзаде
9 февраля
14:30 "Имишли" - "Кяпаз"
Судьи: Фарид Гаджиев, Рахман Имами, Тарлан Талибзаде, Ислам Мамедов
VAR: Эльчин Месиев
AVAR: Эльшад Абдуллаев
Инспектор судей: Иманхан Султани
Представитель АФФА: Сеймур Салимли
Стадион Олимпийского спортивного комплекса Губы
18:30 "Туран Товуз" - "Карван-Евлах"
Судьи: Вугар Гасанли, Камран Байрамов, Зохраб Аббасов, Мурад Салимов
VAR: Ниджат Исмайыллы
AVAR: Парвин Талибов
Инспектор судей: Орхан Мамедов
Представитель АФФА: Мамедали Мамедов
"Азерсун Арена"
10 февраля
14:30 "Шамахы" - "Карабах"
Судьи: Камал Умудлу, Намиг Гусейнов, Вюсал Мамедов, Руслан Гулиев
VAR: Камранбей Рагимов
AVAR: Эйюб Ибрагимов
Инспектор судей: Мунис Абдуллаев
Представитель АФФА: Явер Рагимов
Городской стадион Шамахы
19:00 "Нефтчи" - "Габала"
Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Керим Зейналов, Акбер Ахмедов
VAR: Джавид Джалилов
AVAR: Эльвин Байрамов
Инспектор судей: Джейхун Гашымов
Представитель АФФА: Заур Гаджи-Мухаррамов
Palms Sports Arena.
