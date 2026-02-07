NASA разрешило астронавтам брать смартфоны в космос

NASA разрешило астронавтам брать с собой смартфоны на космические миссии, что откроет новые возможности для фото- и видеосъемки. Ожидается, что это позволит экипажам фиксировать больше материалов, включая изображения Луны. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на TechCrunch.

Впервые смартфоны будут использоваться экипажем миссии Crew-12 на Международной космической станции (МКС), а также участниками миссии Artemis II, во время которой в марте запланирован пилотируемый облет Луны - впервые с 1960-х годов. В NASA надеются, что это позволит сделать одну из самых детально документированных космических миссий в истории.

"Представьте, как забавно или круто будет, если астронавты станут TikTok-звездами в невесомости или будут делать селфи на сверхширокоугольный объектив внутри космического корабля", - отмечает TechCrunch.

Ранее для съемки в космосе использовались камеры Nikon DSLR и GoPro. При этом смартфоны уже применялись космическими туристами, летавшими на кораблях SpaceX.