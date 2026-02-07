https://news.day.az/society/1814632.html В Азербайджане объявлено "желтое" предупреждение На 8 и 9 февраля в некоторых регионах Азербайджана ожидается сильный ветер - объявлено "желтое" предупреждение.
На 8 и 9 февраля в некоторых регионах Азербайджана ожидается сильный ветер - объявлено "желтое" предупреждение.
Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, западный ветер будет дуть в Балакене, Загатале, Гахе, Шеки, Огузе, Гяндже, Нафталане, Самухе, Горанбое, Мингечевире, Тертере, Евлахе, Барде, Хызы, Гусаре, Гобустане, Кяльбаджаре, Лачине, Физули, Зангилане, Джабраиле, Дашкесане, Гедебее, Сальяне, Нефтчале, Гаджигабуле, Сабирабаде, Лерике и Ярдымлы.
Ожидаемая скорость ветра составит 13,9-20,7 м/с.
С текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
