"Совет мира" укрепит международное влияние Азербайджана

Решение стать одним из учредителей "Совета мира" демонстрирует стремление Баку превратить региональное влияние в международный вес.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье Euronews, посвященной состоявшемуся в Давосе Всемирному экономическому форуму, в рамках которого был проведен торжественный акт подписания устава "Совета мира".

"Вступление в Совет мира - это логичный шаг в трансформации Азербайджана из регионального игрока в участника глобальных дипломатических процессов", - отмечает Euronews.

В статье подчеркивается, что Азербайджан формирует образ государства, способного не только справляться с постконфликтными реалиями, но и вносить практический вклад в международные усилия по миростроительству.

Эксперты отмечают, что этот шаг Баку отражает стратегическую гибкость:

"Азербайджан сохраняет стратегическую гибкость, участвуя в международных инициативах, при этом укрепляя свои дипломатические позиции и расширяя влияние за пределами региона".

Для Европы участие Азербайджана в инициативе имеет особое значение. Страна, расположенная на пересечении Восточной Европы и Южного Кавказа, выступает стратегическим коридором, связывающим Европу с Центральной Азией и Ближним Востоком. "Энергетическое сотрудничество все больше переплетается с политическими и дипломатическими соображениями, и участие Азербайджана в глобальных мирных инициативах укрепляет его имидж ответственного и дальновидного партнера", - добавляют эксперты.

"Совет мира" призван стать платформой для координации по вопросам урегулирования конфликтов, гуманитарной помощи и долгосрочного миростроительства. Опыт Азербайджана в постконфликтном восстановлении, как ожидается, займет заметное место в этих дискуссиях, особенно в регионах, имеющих тесные геополитические и экономические связи с Европой.