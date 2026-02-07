Азербайджан почти в два раза увеличил экспорт нефти в Грецию

В 2025 году из Азербайджана в Грецию было экспортировано 702,4 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород на сумму 367,7 млн долларов США.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года экспорт в денежном выражении вырос в 1,6 раза, а по объему - в 1,9 раза.

В рейтинге стран-импортеров азербайджанской нефти Греция заняла 7-е место.

Всего в 2025 году Азербайджан экспортировал 23,4 млн тонн сырой нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород в 21 страну мира на сумму 12,1 млрд долларов США. По сравнению с прошлым годом стоимость экспорта снизилась на 16,2%, но объем вырос на 0,9%.

Экспорт этих продуктов составил почти половину (48,28%) общего объема экспорта Азербайджана.