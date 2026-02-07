Иностранцы купили в Азербайджане почти 7 тысяч объектов недвижимости

В 2021-2025 годах иностранные граждане приобрели в Азербайджане в общей сложности 6 913 объектов недвижимости.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственном комитете по вопросам имущества в ответ на запрос Trend.

Согласно информации, за указанный период больше всего недвижимости в Азербайджане купили граждане Российской Федерации.

"В 2021-2025 годах граждане России приобрели в Азербайджане 4 638 объектов недвижимости. В первую десятку также вошли Грузия (716), Турция (312), Украина (198), Иран (187), Казахстан (160), Германия (105), США (72), Албания (63) и Израиль (58)", - говорится в сообщении.

Согласно официальным данным, интерес иностранных граждан к недвижимости в Азербайджане в последние годы носит устойчивый характер. Эксперты связывают эту тенденцию с инвестиционным климатом страны и её региональной привлекательностью.