Какая погода будет в воскресенье?

8 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами облачно, преимущественно без осадков.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на данные Национальной службы гидрометеорологии, ночью и утром местами возможен туман. Будет дуть северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-6°, днем - 6-9° тепла. Атмосферное давление понизится с 753 до 749 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью - 85-90%, днем - 75-80%.

В районах Азербайджана погода в основном ожидается без осадков, однако днем в горных и предгорных районах временами возможны осадки, ожидается снег. В отдельных местах осадки могут носить интенсивный характер. Местами временами будет наблюдаться туман. Западный ветер в ряде районов временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 1-4°, днем - 12-17° тепла, в горах ночью ожидается 0-5° мороза, днем - 5-10° тепла.

С текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az