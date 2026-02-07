https://news.day.az/society/1814590.html 40-летняя женщина задержана с крупной партией наркотиков В результате операции, проведенной сотрудниками Сиязанского районного отдела полиции, была задержана ранее судимая 40-летняя Ш. Байрамова.
40-летняя женщина задержана с крупной партией наркотиков
В результате операции, проведенной сотрудниками Сиязанского районного отдела полиции, была задержана ранее судимая 40-летняя Ш. Байрамова.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, у нее в качестве вещественных доказательств изъяты около 6 килограммов марихуаны, крупная партия героина, психотропное вещество метамфетамин, а также 120 таблеток прегабалина, содержащих психотропные вещества.
По данному факту возбуждено уголовное дело, и по решению суда в отношении задержанной избрана мера пресечения в виде ареста.
