На что туристы больше всего тратят деньги в Азербайджане?

В 2025 году расходы туристов, прибывших в Азербайджан, составили 3,26 млрд манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет статистики, на фоне снижения числа туристов по сравнению с 2024 годом этот показатель уменьшился на 4,3% или 0,14 млрд манатов.

В целом за последние четыре года (2022-2025) объем расходов туристов, посетивших Азербайджан, составил 10,44 млрд манатов.

В 2025 году из общей суммы расходов в 3,26 млрд манатов наибольшая доля пришлась на транспорт - 45,9% или 1,5 млрд манатов.

На размещение пришлось 19,9% или 0,65 млрд манатов, на питание - 18,8% или 0,61 млрд манатов, на покупку товаров и подарков - 10,3% или 0,34 млрд манатов.

Оставшиеся 5,1% или 0,17 млрд манатов пришлись на прочие расходы.

Отметим, что в 2025 году Азербайджан в общей сложности посетили 2 570 212 человека. Из них 70,2%, или 1 804 754 человека, въехали в страну с туристической целью. По сравнению с 2024 годом количество туристических поездок сократилось на 2,7% или 50 359 человек. Так, в 2024 году число туристов составляло 1 855 113 человек.

По официальным данным, в 2025 году больше всего туристов в Азербайджан прибыло из Российской Федерации - 27,1% или 489 147 человек от общего потока. На втором месте - Турция с 12% или 217 472 туристами, на третьем - Индия с 8,7% или 156 816 туристами.

Кроме того, среди стран-лидеров по числу туристов также оказались Саудовская Аравия (5,7%), Казахстан (4,7%) и Пакистан (3,9%). Оставшиеся 37,9% или 684 481 человек прибыли из других стран.