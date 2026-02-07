Сегодня на Олимпиаде стартуют соревнования по различным видам спорта

Сегодня на 25-х Зимних Олимпийских играх, которые принимают итальянские города Милан и Кортина-дАмпеццо, пройдут соревнования по ряду видов спорта.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в течение дня стартуют соревнования по керлингу, фристайлу, горнолыжному спорту, хоккею, лыжным гонкам, фигурному катанию, скоростному бегу на коньках, прыжкам с трамплина и сноуборду.

Азербайджанские спортсмены также выйдут на старт в ближайшие дни. Владимир Литвинцев 10 февраля в Милане выступит в короткой программе по фигурному катанию. Анастасия Папатома 15 февраля примет участие в соревнованиях по гигантскому слалому, а тремя днями позже выступит в слаломе. Оба старта пройдут в Кортина-дАмпеццо.

Отметим, что 25-е Зимние Олимпийские игры завершатся 22 февраля.