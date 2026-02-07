В некоторых частях Билясувара не будет света

В некоторых частях города Билясувар будет временно приостановлена подача электроэнергии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ОАО "Азеришыг", 7 февраля на территории Билясуварской электрической сети на воздушной линии №11 напряжением 10 кВ, питаемой от подстанции "Билясувар" (110/35/10 кВ), будут проводиться ремонтные работы и обрезка деревьев вдоль линии.

В связи с этим с 11:00 до 13:00 в городе будет ограничена подача электроэнергии на улицах Мубариза Ибрагимова, Низами, Мирзы Алекбера Сабира и Тофига Исмайлова.

После завершения ремонтных и работ по обрезке деревьев указанные территории будут обеспечены более качественным электроснабжением.