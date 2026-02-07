Иран готов пойти на сделку, но США не торопятся ее заключать

Вашингтон считает, что Тегеран настроен на договоренности по ядерной программе Ирана, но США не торопятся заключать сделку.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу американский президент Дональд Трамп.

"У нас были очень хорошие переговоры по Ирану. Кажется, что Иран очень хочет заключить сделку. Надо посмотреть, что это за сделка", - сказал глава вашингтонской администрации, отвечая на вопросы журналистов на борту своего самолета по пути в штат Флорида, где он, как ожидается, проведет выходные. "В прошлый раз они решили этого не делать. Но в этот раз они, возможно, настроены иначе", - добавил он. "У нас полно времени. Если вы вспомните Венесуэлу, то мы какое-то время выжидали. И мы не торопимся [в случае с Ираном]", - подчеркнул Трамп. "У нас большая армада, большой флот движется в этом направлении. Он будет там довольно скоро", - отметил он, имея в виду переброску сил США ближе к Ирану.

Говоря об условиях возможных договоренностей, президент США подчеркнул: "Одна вещь прежде всего: никакого ядерного оружия [у Ирана]". "Если бы мы могли заключить такую сделку два года назад, мы это сделали бы, но они не хотели делать это. Теперь они хотят, - утверждал Трамп, говоря об иранской стороне. - Они готовы сделать гораздо больше, чем они сделали бы полтора года назад и даже год назад".

Новый этап переговоров между Ираном и США по вопросу урегулирования кризиса вокруг ядерной программы Тегерана прошел в пятницу в Маскате. Иранскую делегацию возглавил министр иностранных дел страны Аббас Арагчи. Во главе американской делегации - спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. 