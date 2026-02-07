Дорожная полиция обратилась к водителям

В выходные дни значительное увеличение числа транспортных средств на автомобильных дорогах республиканского значения требует особого внимания к безопасности дорожного движения. На фоне интенсивного потока машин, направляющихся в районы, туристические и зоны отдыха, дорожно-транспортные происшествия в большинстве случаев происходят из-за спешки водителей, невнимательности и неправильной оценки дорожной обстановки.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в обращении Главного управления Государственной дорожной полиции (ГУГДП) к водителям.

"Главное управление Государственной дорожной полиции, принимая во внимание характерные для сезона погодные условия, еще раз обращает внимание водителей, готовящихся к поездке, что выезд на дорогу на технически неисправном автомобиле, управление транспортом в уставшем и сонном состоянии, несоблюдение дистанции, превышение скорости, нарушение правил обгона и маневрирования многократно увеличивают риск ДТП и во многих случаях приводят к тяжелым последствиям. Особенно при дальних поездках важно делать перерывы, заранее проверять техническое состояние автомобиля и двигаться с учетом дорожных условий", - говорится в обращении.