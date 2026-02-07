ДТП с участием двух грузовиков на дороге Баку-Газах

На 56-м километре автодороги Баку-Газах произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МВД, из-за невнимательности водителя грузовой автомобиль Mercedes столкнулся с другим грузовиком, стоявшим на обочине дороги.

В результате аварии один человек получил травмы.

По факту происшествия проводится расследование.