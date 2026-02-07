https://news.day.az/society/1814571.html ДТП с участием двух грузовиков на дороге Баку-Газах - ВИДЕО На 56-м километре автодороги Баку-Газах произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Day.Az со ссылкой на МВД, из-за невнимательности водителя грузовой автомобиль Mercedes столкнулся с другим грузовиком, стоявшим на обочине дороги. В результате аварии один человек получил травмы.
ДТП с участием двух грузовиков на дороге Баку-Газах - ВИДЕО
На 56-м километре автодороги Баку-Газах произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на МВД, из-за невнимательности водителя грузовой автомобиль Mercedes столкнулся с другим грузовиком, стоявшим на обочине дороги.
В результате аварии один человек получил травмы.
По факту происшествия проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре