https://news.day.az/society/1814588.html Опасную конину везли в Баку под видом говядины - есть задержанные - ВИДЕО В Тертере задержаны лица, занимавшиеся незаконным забоем мяса. Как сообщает Day.Az, в ходе мероприятия, проведенного сотрудниками полиции совместно со специалистами Агентства пищевой безопасности, были задержаны Турал Джафаров, Сеймур Мамедов, Сейфеддин Гулиев и Гасан Джафарли.
При осмотре полуразрушенного строения, принадлежащего Т.Джафарову, было обнаружено 146 килограммов непригодного к употреблению конины.
Задержанные сообщили, что намеревались доставить эту конину в Баку и продать ее под видом говядины.
По данному факту в Тертерском районном отделе полиции продолжается расследование.
