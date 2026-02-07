Опасную конину везли в Баку под видом говядины

В Тертере задержаны лица, занимавшиеся незаконным забоем мяса.

Как сообщает Day.Az, в ходе мероприятия, проведенного сотрудниками полиции совместно со специалистами Агентства пищевой безопасности, были задержаны Турал Джафаров, Сеймур Мамедов, Сейфеддин Гулиев и Гасан Джафарли.

При осмотре полуразрушенного строения, принадлежащего Т.Джафарову, было обнаружено 146 килограммов непригодного к употреблению конины.

Задержанные сообщили, что намеревались доставить эту конину в Баку и продать ее под видом говядины.

По данному факту в Тертерском районном отделе полиции продолжается расследование.