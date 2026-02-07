Джейхун Байрамов выразил соболезнования пакистанскому коллеге после взрыва в Исламабаде

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провёл телефонный разговор с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице МИД Пакистана в социальной сети "X".

Министр Джейхун Байрамов от имени Президента, народа и правительства Азербайджана выразил соболезнования в связи с произошедшим в Исламабаде взрывом, передал соболезнования семьям погибших и выразил солидарность с Пакистаном.

Решительно осудив нападение, заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Пакистана вновь подчеркнул твёрдую позицию Пакистана в борьбе с угрозой терроризма.

В ходе телефонного разговора стороны также обменялись мнениями по представляющим взаимный интерес вопросам.