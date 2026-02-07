Иран подготовил подробный план войны против США.

Как сообщает Day.Az, об этом пишет The Telegraph.

Отмечается, что Тегеран готов нанести удары баллистическими ракетами и беспилотниками по американским военным базам на Ближнем Востоке в случае начала конфликта.

Первый удар Ирана будет сосредоточен на авиабазе Аль-Удейд в Катаре, одном из важнейших военных центров США в регионе. После этого ожидается, что Иран нанесет удары по американским базам, расположенным в ОАЭ, Кувейте и Сирии.