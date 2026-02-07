https://news.day.az/world/1814613.html Иран подготовил подробный план войны против США Иран подготовил подробный план войны против США. Как сообщает Day.Az, об этом пишет The Telegraph. Отмечается, что Тегеран готов нанести удары баллистическими ракетами и беспилотниками по американским военным базам на Ближнем Востоке в случае начала конфликта.
Как сообщает Day.Az, об этом пишет The Telegraph.
Отмечается, что Тегеран готов нанести удары баллистическими ракетами и беспилотниками по американским военным базам на Ближнем Востоке в случае начала конфликта.
Первый удар Ирана будет сосредоточен на авиабазе Аль-Удейд в Катаре, одном из важнейших военных центров США в регионе. После этого ожидается, что Иран нанесет удары по американским базам, расположенным в ОАЭ, Кувейте и Сирии.
