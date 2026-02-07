Рейс SAS развернулся из-за обнаруженной мыши на борту

Рейс SAS из аэропорта Арланда в испанскую Малагу был вынужден развернуться после прохождения примерно половины маршрута.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, причиной стало то, что на борту была обнаружена мышь.

Самолет вылетел из шведской гавани в субботу утром. После половины полета капитан объявил, что один из пассажиров заметил грызуна, в связи с чем было принято решение вернуться.

Большинство людей направлялись в Малагу, чтобы посмотреть товарищеский матч футбольного клуба AIK.

"Весь лайнер был заполнен фанами AIK - вместе с еще одним маленьким грызуном-болельщиком", - смеясь рассказал один из пассажиров.