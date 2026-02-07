https://news.day.az/society/1814629.html Новые подробности о состоянии учительницы, пострадавшей в бакинском лицее - ВИДЕО Как сообщалось ранее, накануне в лицее "Идрак" Бинагадинского района в результате вооруженного инцидента была ранена учительница Шахла Камилова. На данный момент, пострадавшую прооперировали. Актуальную информацию о ее состоянии корреспондент AzTV сообщил в прямом эфире из больницы. Day.Az представляет данный репортаж:
