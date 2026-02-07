Новые подробности о состоянии учительницы, пострадавшей в бакинском лицее

Как сообщалось ранее, накануне в лицее "Идрак" Бинагадинского района в результате вооруженного инцидента была ранена учительница Шахла Камилова.

На данный момент, пострадавшую прооперировали.

Актуальную информацию о ее состоянии корреспондент AzTV сообщил в прямом эфире из больницы.

Day.Az представляет данный репортаж: