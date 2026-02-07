В Китае из-за дрона произошло массовое отключение электроэнергии

Массовое отключение электроэнергии в Китае произошло из-за свиньи, которую везли на дроне.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Фермер решил использовать дрон для перевозки животного по горной местности в провинции Сычуань, но дрон столкнулся с линиями электропередачи. В результате свинья застряла, а десятки тысяч людей остались без электричества. Команда специалистов работала почти 10 часов, чтобы восстановить электроснабжение.

В итоге обошлось без пострадавших, и свинья благополучно приземлилась.