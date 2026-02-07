https://news.day.az/world/1814638.html В Китае из-за дрона произошло массовое отключение электроэнергии - ВИДЕО Массовое отключение электроэнергии в Китае было вызвано свиньёй на дроне. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Фермер решил использовать дрон для перевозки животного по горной местности в провинции Сычуань, но дрон столкнулся с линиями электропередачи.
Массовое отключение электроэнергии в Китае произошло из-за свиньи, которую везли на дроне.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Фермер решил использовать дрон для перевозки животного по горной местности в провинции Сычуань, но дрон столкнулся с линиями электропередачи. В результате свинья застряла, а десятки тысяч людей остались без электричества. Команда специалистов работала почти 10 часов, чтобы восстановить электроснабжение.
В итоге обошлось без пострадавших, и свинья благополучно приземлилась.
