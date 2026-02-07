Intel и AMD предупредили клиентов о дефиците серверных процессоров

Американские производители процессоров Intel и AMD предупредили китайских клиентов о дефиците серверных CPU и увеличении сроков поставок. Как передает Day.Az, об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Сроки ожидания некоторых серверных решений Intel могут достигать шести месяцев, у AMD - от восьми до десяти недель. На фоне дефицита цены на процессоры Intel в Китае выросли более чем на 10%, хотя точные значения зависят от условий контрактов. Наибольший дефицит наблюдается среди процессоров Xeon четвёртого и пятого поколений. Китай остаётся одним из ключевых рынков для Intel, принося более 20% её выручки.

Рост спроса связан с увеличением инвестиций в инфраструктуру искусственного интеллекта, что повысило потребность в серверных процессорах и других компонентах. Дополнительное давление создаёт глобальный дефицит микросхем памяти, из-за которого клиенты ускоряли закупки CPU.

В Intel отметили, что высокий спрос снизил складские запасы до минимальных значений, однако компания рассчитывает стабилизировать ситуацию во втором квартале и позже в 2026 году. AMD заявила о расширении поставок и уверена, что сможет удовлетворить спрос, несмотря на приоритет TSMC в производстве ИИ-чипов.