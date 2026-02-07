Иран после переговоров с США провел консультации с Россией и Китаем

После первого этапа переговоров с США по иранской ядерной программе заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади провел консультации с послом России в Тегеране Алексеем Дедовым и главой китайского МИД Цун Пэйуем.

Как сообщает Day.Az, об этом Гарибабади сообщил на своей странице в соцсети X.

"Сегодня после поездки в Пекин и переговоров в Омане встретился с послами России и Китая, обменялись мнениями по актуальным вопросам", - написал он.

Напомним, что очередной раунд переговоров Ирана и США по урегулированию ядерного кризиса состоялся 6 февраля в Маскате. Иранскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Аббас Арагчи, американскую - спецпосланник президента Стивен Уиткофф. По словам главы оманского МИД Бадра аль-Бусаиди, переговоры прошли "очень серьезно", и диалог будет продолжен.