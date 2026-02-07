Замгоссекретаря США присоединится к Вэнсу в ходе визита на Южный Кавказ

Заместитель госсекретаря США по экономическим вопросам Джейкоб Хелберг присоединится к делегации вице-президента Дж. Д. Вэнса в ходе его визита на Южный Кавказ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Госдепартамент США, с 9 по 11 февраля 2026 года делегация посетит Милан, Ереван и Баку.

Отмечается, что визит в Армению и Азербайджан направлен на поддержку мирных инициатив президента Дональда Трампа и продвижение "Маршрута Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP).

Напомним, что 8 августа 2025 года, по итогам трехсторонней встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию об обеспечении мира между Баку и Ереваном и налаживании транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчываном. Этот проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".