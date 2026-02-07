https://news.day.az/society/1814650.html В Азербайджане произошел пожар в зоне отдыха - ВИДЕО В Исмаиллы произошел пожар в зоне отдыха. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, возгорание произошло на территории села Дияллы Исмаиллинского района, в зоне отдыха "Гызыл гая". На место происшествия были привлечены пожарные подразделения Исмаиллинского районного управления МЧС.
В Азербайджане произошел пожар в зоне отдыха - ВИДЕО
В Исмаиллы произошел пожар в зоне отдыха.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, возгорание произошло на территории села Дияллы Исмаиллинского района, в зоне отдыха "Гызыл гая".
На место происшествия были привлечены пожарные подразделения Исмаиллинского районного управления МЧС.
В результате пожара в банном помещении общей площадью 500 кв. метров сгорела потолочная часть на площади 400 кв. метров. Остальная часть зоны отдыха была защищена от огня.
В результате происшествия пострадавших нет.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре