В Азербайджане произошел пожар в зоне отдыха

В Исмаиллы произошел пожар в зоне отдыха.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, возгорание произошло на территории села Дияллы Исмаиллинского района, в зоне отдыха "Гызыл гая".

На место происшествия были привлечены пожарные подразделения Исмаиллинского районного управления МЧС.

В результате пожара в банном помещении общей площадью 500 кв. метров сгорела потолочная часть на площади 400 кв. метров. Остальная часть зоны отдыха была защищена от огня.

В результате происшествия пострадавших нет.