В Пакистане задержан организатор взрыва в мечети

В Пакистане задержан организатор теракта в Исламабаде, жертвами которого стали более 30 человек. Вместе с ним задержаны три его сообщника.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета The News.

Как уточняют источники издания в силовых структурах, преступников поймали в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва. Организатор нападения, связанный с террористической группировкой "Исламское государство", проходил подготовку в Афганистане.

Во время операции трое сотрудников сил безопасности получили ранения, один - скончался.

Напомним, что 6 февраля в шиитской мечети в Исламабаде произошел теракт. Погибли 31 человек, еще 169 получили ранения.