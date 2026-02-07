https://news.day.az/world/1814643.html В Пакистане задержан организатор взрыва в мечети В Пакистане задержан организатор теракта в Исламабаде, жертвами которого стали более 30 человек. Вместе с ним задержаны три его сообщника. Как передает Day.Az, об этом сообщает газета The News. Как уточняют источники издания в силовых структурах, преступников поймали в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва.
Как уточняют источники издания в силовых структурах, преступников поймали в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва. Организатор нападения, связанный с террористической группировкой "Исламское государство", проходил подготовку в Афганистане.
Во время операции трое сотрудников сил безопасности получили ранения, один - скончался.
Напомним, что 6 февраля в шиитской мечети в Исламабаде произошел теракт. Погибли 31 человек, еще 169 получили ранения.
