Посол США прокомментировал будущее "Совета мира"

"Совет мира" может стать следующим проектом Дональда Трампа после окончания президентского срока.

Как передает Day.Az, об этом заявил посол США в Израиле Майк Хакаби в интервью New York Post.

"Вполне возможно, что это станет его новым проектом в жизни после президентства, так как он действительно стремится оставить наследие миротворца", - отметил дипломат.

Хакаби добавил, что Трамп - человек деятельный и вряд ли сможет оставаться без дела после ухода с поста главы государства.

Ранее мы сообщали, что первая встреча лидеров "Совета мира" по Газе запланирована на 19 февраля в Вашингтоне.