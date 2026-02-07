https://news.day.az/world/1814641.html Посол США прокомментировал будущее "Совета мира" "Совет мира" может стать следующим проектом Дональда Трампа после окончания президентского срока. Как передает Day.Az, об этом заявил посол США в Израиле Майк Хакаби в интервью New York Post.
"Вполне возможно, что это станет его новым проектом в жизни после президентства, так как он действительно стремится оставить наследие миротворца", - отметил дипломат.
Хакаби добавил, что Трамп - человек деятельный и вряд ли сможет оставаться без дела после ухода с поста главы государства.
Ранее мы сообщали, что первая встреча лидеров "Совета мира" по Газе запланирована на 19 февраля в Вашингтоне.
