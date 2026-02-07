https://news.day.az/sport/1814639.html Азербайджанский дзюдоист вышел в финал турнира Большого шлема Азербайджанский дзюдоист завоевал путевку в финал турнира Большого шлема, проходящего в Париже. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, 27-летний Балабей Агаев (60 кг) в полуфинале одержал победу над израильским соперником Ицхаком Ашпизом. Потерпевший поражение в полуфинале Руслан Пашаев (66 кг) поборется за третье место.
Азербайджанский дзюдоист завоевал путевку в финал турнира Большого шлема, проходящего в Париже.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, 27-летний Балабей Агаев (60 кг) в полуфинале одержал победу над израильским соперником Ицхаком Ашпизом.
Потерпевший поражение в полуфинале Руслан Пашаев (66 кг) поборется за третье место. В свою очередь Назир Талыбов (66 кг) проиграл в 1/16 финала Мигелу Гаго из Португалии.
Отметим, что турнир Большого шлема завершится 8 февраля. Азербайджан на соревновании представляют восемь дзюдоистов.
