В Индии в результате обрушения аттракциона на ярмарке в городе Фаридабад (штат Харьяна) пострадали 13 человек, еще один человек не выжил.

Как передает Day.Az, об этом сообщает местное издание India Today.

Инцидент был зафиксирован на видео, кадры которого распространились в сети. На записи видно, как вращающийся аттракцион под названием "Цунами" падает прямо на посетителей ярмарки.

Как сообщили в полиции, инспектор, который первым бросился на помощь пострадавшим, получил тяжелые травмы и позже скончался.

На место происшествия оперативно прибыли представители районной администрации. Территория была оцеплена в целях безопасности. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.