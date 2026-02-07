Нетаньяху едет в Вашингтон на встречу с Трампом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетит Вашингтон, где проведет встречу с Президентом США Дональдом Трампом.

Как передает Day.Az, об этом сообщает офис главы израильского правительства.

Отмечается, что в ходе переговоров стороны намерены обсудить диалог с Ираном.

В канцелярии премьера подчеркнули, что любые переговоры с Тегераном должны включать ограничения на баллистическую ракетную программу, а также прекращение поддержки так называемой "иранской оси влияния".

Ранее Дональд Трамп рассказал об условиях договоренностей с Ираном.