https://news.day.az/world/1814649.html Нетаньяху едет в Вашингтон на встречу с Трампом Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетит Вашингтон, где проведет встречу с Президентом США Дональдом Трампом. Как передает Day.Az, об этом сообщает офис главы израильского правительства. Отмечается, что в ходе переговоров стороны намерены обсудить диалог с Ираном.
Нетаньяху едет в Вашингтон на встречу с Трампом
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетит Вашингтон, где проведет встречу с Президентом США Дональдом Трампом.
Как передает Day.Az, об этом сообщает офис главы израильского правительства.
Отмечается, что в ходе переговоров стороны намерены обсудить диалог с Ираном.
В канцелярии премьера подчеркнули, что любые переговоры с Тегераном должны включать ограничения на баллистическую ракетную программу, а также прекращение поддержки так называемой "иранской оси влияния".
Ранее Дональд Трамп рассказал об условиях договоренностей с Ираном.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре