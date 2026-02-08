Ушел из жизни вокалист американской рок-группы

В возрасте 47 лет умер вокалист и основатель американской рок-группы 3 Doors Down Брэд Арнольд.

Как передает Day.Az, об этом коллектив сообщил на своей странице в соцсети Х.

"С болью в сердце мы сообщаем, что основатель, вокалист и автор песен группы Брэд Арнольд скончался в эту субботу, 7 февраля", - говорится в публикации.

Причиной смерти стала онкология. В мае 2025 года Арнольду был диагностирован светлоклеточный рак почки 4-й стадии. В связи с болезнью группа была вынуждена отменить летний концертный тур.

Группа 3 Doors Down была образована в 1996 году в штате Миссисипи.