Трамп привлек военных к переговорам по Украине и Ирану

Президент США Дональд Трамп отошел от традиционной дипломатии, привлекая военных к переговорам по ключевым внешнеполитическим направлениям.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Associated Press (AP).

Так, издание утверждает, что министр сухопутных войск США Дэниел Дрисколл был задействован в консультациях по Украине, а глава Центрального командования ВС США адмирал Брэд Купер - в переговорах с Ираном в Омане.

По данным агентства, оба переговорных трека курируют зять американского лидера Джаред Кушнер и спецпосланник президента Стивен Уиткофф.

В AP отмечают, что участие высокопоставленных военачальников может объясняться их опытом и связями, а также служить сигналом о готовности США при необходимости перейти к более жестким методам. Этот шаг, подчеркивает агентство, отражает отход администрации Трампа от классических дипломатических подходов.

Как уточняется, на трехсторонних переговорах в Абу-Даби Дрисколл выполнял функции посредника между украинской делегацией и представителями администрации Трампа - Уиткоффом и Кушнером. Кроме того, в ОАЭ был направлен глава Европейского командования ВС США Алексус Гринкевич, участие которого, по данным AP, способствовало договоренности США и России о возобновлении диалога между военными на высоком уровне.