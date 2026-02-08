Лидеры по медалям первого дня Олимпиады

7 февраля на 25-х Зимних Олимпийских играх, которые принимают итальянские города Милан и Кортина-дАмпеццо, прошли соревнования по ряду видов спорта.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на sport24.ru, на данный момент в медальном зачете лидируют Норвегия, Япония и Италия - у всех по одной золотой, серебряной и бронзовой медали.

На 4-м месте Швеция (1 золото, 1 серебро), 5-е место занимает Швейцария (1 золото), 6-е - Словения (1 серебро). По 7-е место делят Китай и Канада - у обеих по одной бронзе.

Отметим, что 25-е Зимние Олимпийские игры проходят с 6 по 22 февраля.

Азербайджанские спортсмены также выйдут на старт в ближайшие дни. Фигурист Владимир Литвинцев выступит в короткой программе 10 февраля в Милане. Горнолыжница Анастасия Папатома 15 февраля примет участие в гигантском слаломе, а 18 февраля - в слаломе. Оба старта пройдут в Кортина-д'Ампеццо.