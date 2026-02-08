В Атлантике засняли редкую гигантскую медузу

У берегов Аргентины в Атлантическом океане ученые засняли редкую гигантскую "медузу-призрак".

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Океанографическом институте Шмидта, это всего лишь 130-е зафиксированное наблюдение данного вида за более чем сто лет. Ученым удалось получить уникальные кадры во время морских исследований.

Отмечается, что щупальца медузы могут вытягиваться до 10 метров, а диаметр тела превышать один метр. Несмотря на внушительные размеры, она не представляет опасности для человека: медуза не жалит, а ее щупальца используются исключительно для ловли рыбы и планктона.