https://news.day.az/unusual/1814665.html В Атлантике засняли редкую гигантскую медузу - ВИДЕО У берегов Аргентины в Атлантическом океане ученые засняли редкую гигантскую "медузу-призрак". Как передает Day.Az, об этом сообщили в Океанографическом институте Шмидта, это всего лишь 130-е зафиксированное наблюдение данного вида за более чем сто лет. Ученым удалось получить уникальные кадры во время морских исследований.
Отмечается, что щупальца медузы могут вытягиваться до 10 метров, а диаметр тела превышать один метр. Несмотря на внушительные размеры, она не представляет опасности для человека: медуза не жалит, а ее щупальца используются исключительно для ловли рыбы и планктона.
