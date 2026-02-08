Где ставить пробу на Косте Затулине?

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация об очередных заявлениях депутата Госдумы РФ Константина Затулина по поводу судебного процесса над армянскими гражданами в Баку.

Day.Az представляет публикацию:

Константин Затулин продолжает переживать за зэков - то за российских, то за армянских. Его последнее выступление кончилось тем, что российского посла в Баку вызвали "на ковер" в МИД Азербайджана - но разве это остановит сумасшедшего деда?

Разумеется нет - особенно, когда на помощь готов примчаться годами кормившийся с рук Рубена Варданяна "независимый" телеканал RTVI!

И побежала политическая проститутка давать интервью, предвкушая новые гонорары от армянских спонсоров в Москве.

И ведь Затулин не понимает даже, что он - давно отработанный материал. Да как отработанный! Пробу негде ставить!

Автор карикатуры - HSF