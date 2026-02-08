В этой стране хотят запретить соцсети детям до 16 лет

В Молдове предложили ввести запрет на использование социальных сетей детьми младше 16 лет.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на издание Ziarul de garda, с такой инициативой выступила госсекретарь министерства экономического развития и цифровизации республики Мишель Илиев.

По мнению властей, необходимость подобных мер обусловлена ростом цифровой зависимости среди детей, воздействием вредоносного контента, а также неконтролируемым использованием технологий искусственного интеллекта несовершеннолетними.

Как заявила Илиев, контроль за соблюдением возможного запрета планируется осуществлять с помощью дополнительного механизма аутентификации. Речь идет о внедрении цифрового кошелька, который будет использоваться как элемент подтверждения личности.

"На европейском уровне уже найдено решение по интеграции цифрового кошелька в качестве дополнительного инструмента аутентификации, и наше Агентство электронного управления работает над его внедрением", - отметила госсекретарь.

Ранее мы сообщали, что законопроект о запрете пользоваться рядом соцсетей детям и подросткам младше 16 лет планируется внести на обсуждение в ходе предстоящего съезда правящего в Германии Христианско-демократического союза (ХДС).