В Китае успешно испытали новый электрический самолет - ВИДЕО
Китайская корпорация аэрокосмических наук и технологий (CASC) успешно завершила испытания электрического самолета вертикального взлета и посадки (eVTOL).
Как передает Day.Az со ссылкой на китайские СМИ, eVTOL представляет собой модульную конструкцию, включающую крылья, кабину и шасси.
Воздушный модуль рассчитан на перевозку двух пассажиров, способен подниматься на высоту до 3 тыс. метров и развивать скорость до 150 км/ч. Наземный модуль оснащен полностью электрическим интеллектуальным шасси с запасом хода более 300 километров.
