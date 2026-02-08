В Китае успешно испытали новый электрический самолет

Китайская корпорация аэрокосмических наук и технологий (CASC) успешно завершила испытания электрического самолета вертикального взлета и посадки (eVTOL).

Как передает Day.Az со ссылкой на китайские СМИ, eVTOL представляет собой модульную конструкцию, включающую крылья, кабину и шасси.

Воздушный модуль рассчитан на перевозку двух пассажиров, способен подниматься на высоту до 3 тыс. метров и развивать скорость до 150 км/ч. Наземный модуль оснащен полностью электрическим интеллектуальным шасси с запасом хода более 300 километров.