Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Алена Алиева посетили Гянджинский мемориальный комплекс и семью Национального героя Натигa Гасымова

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Алена Алиева ознакомились с Гянджинским мемориальным комплексом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, комплекс, открытый Президентом Ильхамом Алиевым 27 сентября 2025 года - в День памяти, создан с целью увековечения светлой памяти мирных жителей, ставших жертвами ракетных обстрелов со стороны Армении в период Второй Карабахской войны, а также донесения горьких реалий войны до будущих поколений.

На первом этаже комплекса размещена музейная экспозиция, на втором - зал для проведения различных мероприятий.

Лейла Алиева и Алена Алиева также посетили в Гяндже семью Национального героя Натигa Гасымова.

В ходе встречи с глубоким уважением была почтена память нашего героя, состоялась искренняя беседа с членами семьи.

Натиг Гасымов проявил беспримерное мужество в боях в направлении Агдам-Ханкенди во время Первой Карабахской войны. Во время войны он пять дней в одиночку находился в окружении и до последнего оказывал сопротивление армянским оккупантам.

В ходе встречи было еще раз упомянуто о славном жизненном и боевом пути шехида.