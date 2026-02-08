Обнародован объем экспорта азербайджанской нефти в Грузию

В 2025 году из Азербайджана в Грузию было экспортировано 3,838 тысячи тонн сырой нефти и продуктов из сырой нефти, полученных из битуминозных пород, на сумму 1,586 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

За отчетный период Грузия заняла 21-е место среди стран, в которые Азербайджан экспортировал нефть.

Отметим, что в 2025 году из Азербайджана в 21 страну мира было экспортировано 23,4 миллиона ​​тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 12,1 миллиарда долларов США.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года это на 2,4 миллиарда долларов США или на 16,2% меньше в стоимостном выражении, при этом в натуральном выражении показатель увеличился на 215 тысяч тонн или на 0,9%.

Экспорт указанной продукции составил 48,28% от общего объема экспорта в 2025 году.

За отчетный период, помимо 735,8 ​​тысячи тонн сырой нефти на сумму 431,9 миллиона долларов США, из Азербайджана экспортированы нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, а также продукция, содержащая 70% и более массы нефти или нефтепродуктов.

По сравнению с 2024 годом это на 97 миллионов долларов США, или на 29% больше в стоимостном выражении и на 198,2 тысячи тонн, или на 36,9% больше в натуральном выражении.

За этот период доля вышеуказанной продукции в общем объеме экспорта страны составила 1,72%.