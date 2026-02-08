https://news.day.az/world/1814699.html Взрыв на заводе в Китае унес жизни восьми человек - ВИДЕО В Китае жертвами взрыва на предприятии стали восемь человек. Об этом передает Day.Az со ссылкой на агентство Xinhua. Инцидент произошёл в воскресенье, 8 февраля, в одном из производственных цехов биотехнологической компании, расположенной в провинции Шаньси. Обстоятельства и причины взрыва пока не раскрываются.
Отмечается, что в рамках расследования был задержан представитель компании. В настоящее время соответствующие службы продолжают выяснять все детали произошедшего.
