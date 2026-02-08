Google посоветовала пользователям Android купить новые смартфоны

Google рекомендовала почти миллиарду владельцев Android-смартфонов задуматься о замене устройств. Поводом стал новый отчет, на который ссылается Forbes: около 40% гаджетов на базе Android больше не получают обновления безопасности и остаются подвержены вредоносному ПО и хакерским атакам, передает Day.Az.

Речь идет о смартфонах под управлением Android 12 и более ранних версий - в основном это модели, выпущенные до 2021 года. По текущим данным, лишь 57,9% устройств работают на Android 13 и более новых версиях, тогда как 42,1% всей экосистемы фактически лишены полноценной защиты от современных угроз.

Проблему усугубляет фрагментация платформы. Google не имеет прямого контроля над большинством производителей, поэтому обновления распространяются неравномерно. В результате самой новой версии системы - Android 16 - пользуются всего 7,5% владельцев смартфонов. Для сравнения, операционная система iOS 26 установлена примерно на половине iPhone, еще около 40% устройств работают на предыдущей версии.

Хотя формально устаревшие Android-смартфоны продолжают получать базовый уровень защиты через сервис Google Play Protect, который поддерживается начиная с Android 7, в компании отмечают, что этого недостаточно. Без регулярных системных обновлений устройства остаются уязвимыми к новым видам атак, утечкам данных и компрометации пользовательских аккаунтов.