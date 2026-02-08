Стало известно, вернется ли Роналду в «Манчестер Юнайтед»

"Манчестер Юнайтед" не рассматривает возможность возвращения Криштиану Роналду в команду. Об этом передает Day.Az со ссылкой на издание The i Paper.

По данным источника, более реалистичным сценарием может стать переход 41-летнего нападающего в лиссабонский "Спортинг", при условии что португальский клуб сможет изыскать средства на его трансфер. Также не исключается вариант продолжения карьеры Роналду в одном из клубов МЛС или чемпионата Катара.

В настоящее время форвард выступает за саудовский "Аль-Наср", однако, как отмечается, он недоволен трансферной политикой клуба. Роналду считает, что руководство лиги и чиновники сознательно не усиливают "Аль-Наср", направляя основные ресурсы на поддержку "Аль-Хиляля" с целью обеспечить ему чемпионский титул.

Португалец настаивает на равном отношении ко всем командам и требует изменений уже в ближайшее трансферное окно.