Окампо вновь нагло соврал про Азербайджан

Автор: Ибрагим Алиев

Бывший прокурор МУС Луис Морено Окампо, давно пропавший с поля зрения ввиду своих постоянных провалов против Азербайджана, похоже, почувствовал возможность подзаработать денег на пенсии и вновь объявился подыгрывать армянским лоббистам на Западе.

Напомним, что 5 февраля в Азербайджане вынесли приговор Араику Арутюняну, Аркадию Гукасяну, Бако Саакяну, Давиду Ишханяну, Давиду Бабаяну, Левону Мнацаканяну и другим лицам, обвиняемым в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, военных преступлениях, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях. Суд проходил открыто и дал правовую оценку конкретным поступкам, конкретных людей. Спустя десятилетия достигнут справедливый приговор.

Тем не менее, Окампо увидел в этом процессе "нарушение прав человека" и даже "фарс".

"Лидеры Нагорного Карабаха были осуждены Азербайджаном в рамках показательного судебного процесса. Речь идёт о гражданских лицах, которых судят в военном суде, что является прямым и грубым нарушением базовых прав человека. Если же их пытаются представить как комбатантов, то и в этом случае выдвинутые обвинения юридически несостоятельны: их нельзя привлекать к ответственности по "обычным" уголовным статьям вроде терроризма. После этого фарса над руководителями Нагорного Карабаха - людьми, ставшими жертвами этнической чистки и геноцида, - Еврокомиссия больше не может продолжать закрывать глаза на нарушения прав человека со стороны Азербайджана ради получения дорогостоящей нефти", - написал маразматик в соцсети Х.

Маразматик - диагноз для этого человека самый оправданный, ибо, если говорить о правде, то либо он ее забыл, либо откровенно врет. Хотя в обоих случаях это ему выгодно - денег дадут в любом случае.

Тем не менее, стоит внести ясность и разобрать по полочкам сказанную им чушь.

Во-первых, заявление Окампо о судебных процессах в Азербайджане представляет собой сознательную дезинформацию, оформленную под правозащитную риторику. В нем искажаются факты, подменяются юридические категории и продвигается политический нарратив, не имеющий отношения к международному праву. Лица, осужденные в Азербайджане, являлись ключевыми фигурами незаконного сепаратистского образования. Они входили в структуру управления, принимали решения о применении силы, курировали вооруженные формирования, обеспечивали их финансирование и снабжение. Их деятельность напрямую связана с многолетним вооруженным конфликтом и насильственными действиями на территории суверенного государства. Такой статус однозначно квалифицируется международным правом как участие в вооруженной деятельности.

Рассмотрение дел в военном суде полностью соответствует характеру совершенных преступлений. Терроризм, создание незаконных вооруженных формирований, координация боевых операций и атаки на гражданскую инфраструктуру относятся к категории тяжких преступлений, связанных с конфликтом. Военные суды во многих странах рассматривают именно такие дела. Азербайджанское законодательство предусматривает процессуальные гарантии, право на защиту и участие адвокатов. Сам факт военной юрисдикции не свидетельствует о нарушении прав человека.

Утверждение о юридической несостоятельности обвинений по статьям о терроризме вообще не выдерживает никакой критики. Международное право рассматривает руководство вооруженными группами и организацию насильственных действий как тяжкие уголовные преступления. Политические названия и самопровозглашенные структуры не создают иммунитета от уголовной ответственности.

Заявления о "геноциде" и "этнической чистке" тоже являются прямой ложью. Никто из гражданского населения не подвергался насилию, пыткам и убийствам, как это делали армянские боевики во время первой войны против мирных азербайджанцев. Несмотря на всю боль, мы поступили гуманно. Армянам был предоставлен выбор - хотите, оставайтесь? Они сказали "не хотим" и ушли. Добровольно. И в спину им никто не стрелял. Так что эти давно уже избитые обвинения никто не собирается принимать всерьез. Ни один международный суд, ни одна структура ООН не признали подобных преступлений со стороны Азербайджана.

Идем далее. Апелляции к Европейской комиссии и энергетическим контрактам представляют собой политический маразм, не подкрепленный юридическими аргументами. Европейский союз официально признает территориальную целостность Азербайджана и не зафиксировал нарушений международного права в судебных процессах. При наличии реальных оснований были бы задействованы формальные международные механизмы, а не эмоциональные заявления в медиапространстве.

Так что все, чем занимается на пенсии Окамно, - политическая пропаганда, подрывающая доверие к правозащитной тематике и обесценивающая само понятие международного права.

Напомним, что именно этот фрукт пару лет назад представил предвзятый антиазербайджанский отчет, который известные юристы и эксперты назвали необоснованным и заказным фейком. В частности, об этом говорилось в заключении ведущего юриста и эксперта в области международного права, советника юридической фирмы Temple Garden Chambers Родни Диксона. Статьи о предвзятости доклада Окампо нашли отражение также в украинских, грузинских, болгарских, польских, литовских, молдавских и других СМИ.

Иными словами Окампо давно предал понятие права и слово юриста. И это первый прокурор Международного уголовного суда...

Позорище.