Автор: Акпер Гасанов

Аккурат накануне пятой годовщины с момента окончания 44-дневной войны о себе решил напомнить идейный борец за денежные знаки, бывший прокурор Международного уголовного суда (МУС) Луис Морено Окампо. Причем, свое долгое отсутствие в информационном пространстве он "компенсировал" ударной силой глупости в своей нынешней речи.

Итак, Окампо утверждает, что "в ближайшие 3 месяца представится историческая возможность помочь освободить армянских пленных, удерживаемых в тюрьмах Баку". Более того, Окампо утверждает, что в тот же временный период появится возможность "международное признание прав народа Нагорного Карабаха". То есть, занесло Окампо, что называется, очень круто. Странно, что он вообще не пообещал в ближайшие три месяца перенос столицы США из Вашингтона в Ереван.

И знаете, как "обосновал" Окампо свою фантазию, выдаваемую за нечто возможное? Мол, период выдвижения кандидатур на Нобелевскую премию мира заканчивается 31 января 2026 года. Президент США Дональд Трамп, выразивший желание получить Нобелевскую премию мира, может быть рассмотрен в качестве одного из претендентов на премию 2026 года, и армяне могут поддержать его выдвижение.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев фактически препятствует потенциальному получению Дональдом Трампом Нобелевской премии мира, отказываясь освободить армянских пленных и отрицая права народа Нагорного Карабаха", выдал в итоге Окампо. Явно переусердствующий в готовности торговать иллюзией. Ему же, собственно говоря, за то и платят армянские покровители. Они жаждут результата, а его нет и, в реальности, не предвидится.

В Баку продолжается судебный процесс над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате и удержании власти и многочисленных других преступлениях. Зачитано множество показаний свидетелей преступлений, в которых они обвиняются.

И именно сегодня в Бакинском военном суде состоялось слушание, касающееся одного из лидеров "карабахской хунты" Давида Бабаяна. Сторона обвинения указала, что, как установлено прецедентом Нюрнбергского международного военного трибунала, ответственность за развязывание агрессивной войны несут не только те, кто берет в руки оружие, но и те, кто ее планирует, пытается легитимизировать и представляет международному сообществу.

Таким образом, Д. Бабаян, умышленно и непосредственно участвуя в подготовке, организации, ведении и легитимизации агрессивной войны, косвенно участвовал в совершении преступлений против мира и человечности.Окампо, будучи адвокатом, не может не понимать обоснованности позиции стороны обвинения. Но он вынужден нести откровенную чушь, дабы убедить армянскую сторону и дальше выделять средства на его "консультации".

Но истина состоит в том, что именно Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно и одним из первых в мире выступил за награждение Дональда Трампа Нобелевской премией мира. Кроме того, именно глава нашего государства является инициатором процесса подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией. И в Белом Доме все это знают.

Кстати, напомню про еще один важный эпизод. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф рассказал, что во время встречи в Овальном кабинете 8 августа американский лидер Дональд Трамп спросил у Президента Азербайджана Ильхама Алиева: "Почему вы остановились? У вас была победа, у вас большая армия". На это глава Азербайджана ответил: "Я хотел вернуть то, что у нас забрали. Больше мне не нужно".

Уиткофф добавил, что это было "потрясающее решение" и привел Президента Ильхама Алиева как пример мудрого государственного руководства. Да, именно так оценивают в руководстве США Президента Азербайджана Ильхама Алиева. А Окампо ... Он выглядит жалким побирушкой и мелким манипулятором. Который наверняка в деталях знаком с текстом подписанной 8 августа Совместной декларации Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Премьер-министра Армении Никола Пашиняна при посредничестве Президента США Дональда Трампа.

Первый пункт декларации закрепил парафирование текста Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений. Таким образом, Армения официально, на высшем уровне и в письменной форме признала необходимость совместного мирного будущего. И в этом документе нет ни слова не про освобождение лидеров армянской хунты, не про "международное признание прав народа Нагорного Карабаха".

Кстати, Окампо и ранее был известен своими докладами против Азербайджана и призывами к бойкоту конференции COP29, При этом, в ноябре прошлого года, в ответ на вопрос о легитимности так называемой "республики арцах", учитывая, что эта территория преимущественно состояла из населенных азербайджанцами земель, Окампо заявил: "Под Арменией была территория, которая была азербайджанской, это правда, и Армения оккупировала территорию, которая принадлежала Азербайджану. Это правда". Так что, по сути, Окампо сейчас "высекает сам себя". Что он еще способен сделать сам с собой, дабы армянская сторона продолжала его финансировать? Время покажет.