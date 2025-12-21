В одном из районов Баку не будет газа

Завтра в Хатаинском районе столицы будет приостановлено газоснабжение.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в производственном объединении "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

"В связи с подключением вновь проложенной газовой линии к действующей сети 22 декабря 2025 года с 10:00 часов газоснабжение на ряде улиц Хатаинского района будет временно приостановлено", - говорится в сообщении.